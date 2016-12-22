 

Госдума заблокировала попытки принудить ФГУПы к акционированию до 2018 года

МОСКВА. Вчера Госдума освободила неопределенное число унитарных предприятий от применения 1 января 2017 года новых правил заключения госконтрактов. Список таких ФГУПов правительство готовит для согласования с Администрацией Президента уже к пятнице.
 
Таким образом, Госдума устранила последний стимул для того, чтобы руководство множества ФГУП начало как-то шевелиться и готовить своё предприятие к приватизации. Руководителем государственной коммерческой конторы в настоящее время быть вполне комфортно и вряд ли кто-то из них всерьёз будет бороться за уход в неопределённое рыночное будущее.
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APN.ru