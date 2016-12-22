Приват-банк национализирован, но будет вновь приватизирован

КИЕВ. Украинское государство не будет окончательно национализировать Приват-банк, проданный Украинским Агентство по гарантированию вкладов физических лиц украинскому же Минфину за 1 гривну. По прошествии трёх лет он снова будет приватизирован. Его продадут каким-то новым владельцам, более достойным, чем Игорь Коломойский и группа его товарищей по бизнесу.

Таким способом украинское государство диалектически объединит приватизацию и национализацию.

