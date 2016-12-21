 

ООН создала штаб по подготовке к судам по военным преступлениям в Сирии

ООН создала штаб по подготовке к судам по военным преступлениям в Сирии. По мысли авторов инициативы, судить предполагается представителей официальных сирийских властей и России. Впрочем, эта мысль официально не озвучивается, но тот факт, что речь идёт о Сирии, а не, например, сопредельном Ираке, в котором тоже идут бои - говорит сам за себя.
 
Россия, Китай, Сирия и ещё 12 государств высказались против, ещё 52 международные делегации отказались. Однако для проведения резолюции вполне хватило голосов стран Евросоюза, США и их политических сателлитов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Германия официально начинает военную операцию против террористов в Сирии
» Европейский союз раскололся надвое
» Сирийские боевики опубликовали видео со взятым в заложники российским гражданином
» ООН получила от Сирии документ о присоединении к Конвенции против химоружия
» Лавров предложил не превращать СБ ООН в следственный орган
Материал недели
Кубинская сказка

Кубинская сказка

Публикации
На своём глобусе

На своём глобусе

Мьянма и ситуация с рохинджа

Мьянма и ситуация с рохинджа

Секрет Полишинеля раскрыт... Зенит-Арены нет! Албин - на выход!

Секрет Полишинеля раскрыт... Зенит-Арены нет! Албин - на выход!

Трамп победил не «по совести»

Трамп победил не «по совести»

Они стоят за спиной Трампа

Они стоят за спиной Трампа

Брежнев: опыт стабильности

Брежнев: опыт стабильности

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Силовые структуры Скандалы
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Центризбирком РФ может отменить единый день голосования

  • 16:47
  • 76
На своём глобусе

На своём глобусе

Норвегия облегчила режим содержания Андерса Брейвика в тюрьме

  • 08:13
  • 196

Госдума заблокировала попытки принудить ФГУПы к акционированию до 2018 года

  • 08:06
  • 159

Приват-банк национализирован, но будет вновь приватизирован

  • 07:23
  • 177

ООН создала штаб по подготовке к судам по военным преступлениям в Сирии

  • 22:38
  • 162
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru