ООН создала штаб по подготовке к судам по военным преступлениям в Сирии. По мысли авторов инициативы, судить предполагается представителей официальных сирийских властей и России. Впрочем, эта мысль официально не озвучивается, но тот факт, что речь идёт о Сирии, а не, например, сопредельном Ираке, в котором тоже идут бои - говорит сам за себя.

Россия, Китай, Сирия и ещё 12 государств высказались против, ещё 52 международные делегации отказались. Однако для проведения резолюции вполне хватило голосов стран Евросоюза, США и их политических сателлитов.

