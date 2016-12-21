Комиссия ООН не смогла установить, кто уничтожил гуманитарный конвой в Алеппо

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Специальная комиссия ООН не смогла установить, самолёты какой конкретно страны разбомбили гуманитарный конвой в Алеппо в ночь с 19 на 20 ноября 2016. В заявлении комиссии, однако, утверждается, что удар был нанесён с воздуха либо российскими, либо сирийскими самолётами, либо самолётами возглавляемой США коалиции.
Напомним, что, по заявлению российской стороны, авиационного удара вообще не было, и колонна была сожжена неизвестными, действовавшими с земли.
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APN.ru