Комиссия ООН не смогла установить, кто уничтожил гуманитарный конвой в Алеппо

Специальная комиссия ООН не смогла установить, самолёты какой конкретно страны разбомбили гуманитарный конвой в Алеппо в ночь с 19 на 20 ноября 2016. В заявлении комиссии, однако, утверждается, что удар был нанесён с воздуха либо российскими, либо сирийскими самолётами, либо самолётами возглавляемой США коалиции.

Напомним, что, по заявлению российской стороны, авиационного удара вообще не было, и колонна была сожжена неизвестными, действовавшими с земли.

