Депутат «Единой России» задержан при получении взятки в $2 млн

Шестого декабря, в Москве был взят с поличным 33-летний депутат Новгородской областной Думы Юрий Ивлев. Приходится сыном бывшему первому заместителю ЦИК России Леониду Ивлеву. Шестого декабря, в Москве был взят с поличным 33-летний депутат Новгородской областной Думы Юрий Ивлев. Приходится сыном бывшему первому заместителю ЦИК России Леониду Ивлеву.









Сумму в $2 млн чиновник требовал за то, чтобы изменить меру пресечения для обвиняемых находящемуся в разработке у следствия уголовному делу №315880. Знакомого задержанных Ивлев убедил в наличии у него прямой связи со следователем по уголовному делу: Георгием Саготеловым из 8 отдела ГСУ ГУ МВД по г. Москве.

8 декабря 2016 года Останкинский суд Москвы санкционировал двухмесячный арест депутата от новгородской областной Думы шестого созыва Юрия Ивлева по обвинению в мошенничестве. Адвокаты чиновника предложили суду 5 миллионов долларов в качестве залога.





В чем же уникальная история уголовного дела №315880, что депутат Ивлев вызывается «решить» вопрос со следствием, доказывая знакомому задержанных, что практически он может управлять этим следствием и решать кто будет обвиняемым, кого выпустят из под стражи.





21 сентября 2015г. по заявлению некой офшорной компании «Веллотон Лтд» было возбуждено уголовное дело по якобы хищению доли в уставном капитале в размере 300 млн. руб. Уголовное дело было возбуждено следователем 1-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве Мещеряковым Дмитрием. Речь идет о том, что компания «Веллотон Лтд» владела долей в депозитарии ООО «Смарт Кэпитал» и потом обнаружила, что уже не владеет, очень удивилась и написала заявление в органы МВД на возбуждение уголовного дела о хищении этой доли.





Недоумение вызывает факт, что за полтора года до написания данного заявления компания «Веллотон Лтд» подала иск по взысканию с ООО «Смарт Кэпитал» суммы в размере 334 млн. руб., которые по мнению компании «Веллотон Лтд» должны оплатить компания ООО «Смарт Кэпитал» за выход из состава участников. Получается в арбитражном суде (дело номер А26-10227/2014) компания «Веллотон Лтд» правомерность выхода из состава участников признала, но в связи с неоплатой доли, просит взыскать сумму за эту долю.





Подтасовка фактов первый признак заказного характера уголовного дела. А учитывая тот факт, что уголовное дело возбуждено МВД России по заявлению некой никому неизвестной офшорной компании, получаем интересную картину. Что же происходит дальше. А дальше данное уголовное дело перебрасывается МВД России из подразделения где оно было возбуждено – ЦАО ГУ МВД в подразделение Главное Следственное Управление по г.Москве. Очередной признак заказного уголовного дела: смена подразделений, следователей. Цель: запутать возможные проверки, размыть ответственность.





Расследование уголовного дела поручается следователю Георгию Саготелову из 8 отдела ГСУ ГУ по г.Москве.





В этот момент времени начинаются масштабные следственные действия: обыски, допросы, задерживаются два юриста, то-ли имеющие отношения к оформлению сделок по купле-продажи акций, находящихся в депозитарии ООО «Смарт-Кэпитал», то-ли работающие в компании-контрагенте ООО «Смарт-Кэпитал». Следователь Саготелов прямо говорит адвокатам задержанных, что целью их ареста не является их посадка в тюрьму или осуждение на реальный срок. Целью является хищение акций из депозитария ООО «Смарт-Кэпитал». Якобы там хранятся акции различных компаний, оценочной стоимостью 1,5 млрд. руб. И что с помощью уголовного дела можно эти акции похитить.





Оказывается группой мошенников была разработана целая схема хищения. Возбуждение уголовного дела по якобы хищению доли. Задержание стрелочников. Осуждение стрелочников на любые сроки. Получение вступившего в силу приговора. В связи с наличием приговора по уголовному делу получение решение арбитражного суда на восстановление права на принадлежность депозитария «Смарт Кэпитал» компании «Веллотон Лтд». Далее ликвидация «Смарт Кэпитал» со списанием всех акций, находящихся на депозитарных счетах. Продажа акций, легализация. Дележ похищенного участниками преступной группы.





Следователем Саготеловым адвокатам задержанных дается намек переговорить с Юрием Ивлевым по ходу следствия. Само дело очередной раз готовится поменять «прописку», перебрасывается в 12-й отдел ГСУ ГУ по г.Москве, что уже не говорит, а кричит о заказном характере уголовного преследования.





Далее происходит то, что мы уже знаем из сообщений официальных средств массовой информации:





Коммерсант от 07.12.2016





Депутат Новгородской облдумы Юрий Ивлев задержан по подозрению в мошенничестве





В Москве по подозрению в мошенничестве задержан 33-летний депутат Новгородской областной думы, сообщили в Следственном комитете России (СКР). По версии следствия, депутат сообщил знакомому одного из обвиняемых и находящихся под стражей в Москве о том, что, обладая обширными связями в правоохранительных органах, он за $2 млн может «решить вопрос об изменении меры пресечения» и «положительно повлиять на ход расследования уголовного дела».





Вчера депутат был задержан в рамках оперативного мероприятия при получении денег. «Преступление удалось выявить в ходе совместной работы следователей ГСУ по городу Москве СК России, сотрудников ФСБ России и столичного УЭБиПК ГУ МВД России»,— говорится в сообщении СКР. В ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, с фигурантом дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.





Имя депутата СКР не приводит. По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, речь идет о Юрии Ивлеве, члене фракции «Единая Россия», состоящем в комитете областной думы по социальной политике.





В 2012 году Юрий Ивлев уже становился фигурантом дела о вымогательстве 110 млн. руб. В течение двух лет с 2010г. по 2012г. преступная группировка, руководимая Юрием Ивлевым, шантажировала менеджмент крупного холдинга, вынуждая выкупить миноритарные пакеты акций по цене, в разы превышающей реальную рыночную стоимость этих активов.





По заявлению руководства холдинга было возбуждено уголовное дело №211306 по ст. 179 УК РФ («принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения»). Основной «костяк» группировки был задержан оперативными сотрудниками МВД при попытке принуждения к подписанию договоров купли-продажи акций 21 марта 2012 год в ресторане Анжело, в числе задержанных был и Юрий Ивлев.





На следователя, возбудившего дело – Хорошко Марию Сергеевну, было оказано давление со стороны охраны старшего Ивлева – сотрудников ФСО. По статусу в тот момент Леонид Ивлев являлся спецсубъектом, охраняемым государством, и ему полагалась охрана ФСО, как и у первых лиц страны. В итоге следователи МВД поддались давлению и задержанные были отпущены без предъявления обвинений, а чуть позже и само уголовное дело было приостановлено.





Приоритетным моментом для следователей СК России, расследующих текущее уголовное дело по вымогательству взятки в 2 млн. долл. Юрием Ивлевым, является установление всех обстоятельств уголовного дела. Очевидно, что Ивлев не мог действовать в одиночку. Проверку проходят также следователи МВД России, возбуждавшие уголовное дело №315880 в ЦАО МВД, а также следователи ГСУ МВД по г.Москве, ведущие в данный момент расследование. Скорее всего Ивлев не выдумал свои возможности по управлению уголовным делом и, если это действительно так, новые задержания и отставки в главке МВД еще впереди.

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