 

По поводу извинений Бильжо

Не верю. Он очень ловко обошел вопрос - "Как он мог читать медицинскую карту Зои Космодемьянской?", т.е. не признался во лжи - просит извинения только за свое высказывание и его оскорбительность

.

Напоминаю, проблема была не в том, какой диагноз был у Зои. Проблема была в том, что свою информацию, и свой источник, Бильджо выдумал.

 

И извиняться ему нужно было не за "оскорбительность высказывания", а за "оскорбительную ложь". И, разумеется, он тут же прикрыл комментарии - оставил только для своих. "Ах, какой ты смелый, Андрей!".

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