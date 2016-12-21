Посол России в Беларуси выступил с критикой свободы СМИ и в поддержку ареста пророссийских авторов REGNUM

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков поддержал арест пророссийских авторов ИА REGNUM. На пресс-конференции в Минске 20 декабря он заявил, что считает арестованных «радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения двух стран.

Учитывая, что в России никто и не подумал возбуждать уголовные дела по факту появления этих же публикаций - собственно говоря и оснований то никаких нет - следовало бы считать, что господин Суриков упустил великолепную возможность промолчать. Возможно, длительное пребывание на белорусской территории привнесло в мышление "российского" посла некую абберацию и ему не пришло в голову, что людей то арестовывают по факту действий, которые находятся в российской, а не в белорусской юрисдикции и что Фемида сестры нашей, синеокой, Белоруссии малость залезла на чужую территорию.

Полагаем, что непрофессиональное, позорное выступление Сурикова - логическое продолжение той самой внешней политики общества любителей выпить под суп расположенного в здании, где в предыдущие периоды размещался МИД, которая привела к полной сдаче российских интересов на Украине, да и не только там.

На фоне гнетущего молчания господина Сурикова и МИДа РФ как такового по поводу уже ни в какие рамки не лезущего ареста в Минске российского гражданина, которого пытаются выдать в Азербайджан за посещение Нагорного Карабаха, ожидаем, что на следующей стадии наш МИД начнёт усердствовать по выдаче российских граждан, выступающим против ислама судам стран Арабского Залива, а там и до сотрудничества с ныне запрещённой в России организацией ИГИЛ (да-да, организация запрещена в России) недалеко. Главное, чтобы никто клин не вбил. Клин нельзя. А вот болт - можно. Кажется, именно болт вбит в интересы России в республике Беларусь, и интересы оные осуществляют на сем болту медленное, рутинное вращение.

Вернёмся к инциденту с журналистами.





У нас в России - свобода слова и свобода прессы. Следует ли понимать дипломатический демарш господина Сурикова как санкцию российской дипломатии на то, чтобы в других странах арестовывались авторы, пишущие в российскую прессу по факту публикаций в этой прессе? Хотелось бы услышать от представителей МИД РФ внятный ответ на вопрос о том, соответствует ли господин Суриков требованиям, которые предъявляются к российским дипломатическим работникам. Долго ли он после этой пресс-конференции будет оставаться на своём месте?



