 

Посол России в Беларуси выступил с критикой свободы СМИ и в поддержку ареста пророссийских авторов REGNUM

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков поддержал арест пророссийских авторов ИА REGNUM. На пресс-конференции в Минске 20 декабря он заявил, что считает арестованных «радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения двух стран.
 
Учитывая, что в России никто и не подумал возбуждать уголовные дела по факту появления этих же публикаций - собственно говоря и оснований то никаких нет - следовало бы считать, что господин Суриков упустил великолепную возможность промолчать. Возможно, длительное пребывание на белорусской территории привнесло в мышление "российского" посла некую абберацию и ему не пришло в голову, что людей то арестовывают по факту действий, которые находятся в российской, а не в белорусской юрисдикции и что Фемида сестры нашей, синеокой, Белоруссии малость залезла на чужую территорию.
 
Полагаем, что непрофессиональное, позорное выступление Сурикова - логическое продолжение той самой внешней политики общества любителей выпить под суп расположенного в здании, где в предыдущие периоды размещался МИД, которая привела к полной сдаче российских интересов на Украине, да и не только там.
 
На фоне гнетущего молчания господина Сурикова и МИДа РФ как такового по поводу уже ни в какие рамки не лезущего ареста в Минске российского гражданина, которого пытаются выдать в Азербайджан за посещение Нагорного Карабаха, ожидаем, что на следующей стадии наш МИД начнёт усердствовать по выдаче российских граждан, выступающим против ислама судам стран Арабского Залива, а там и до сотрудничества с ныне запрещённой в России организацией ИГИЛ (да-да, организация запрещена в России) недалеко. Главное, чтобы никто клин не вбил. Клин нельзя. А вот болт - можно. Кажется, именно болт вбит в интересы России в республике Беларусь, и интересы оные осуществляют на сем болту медленное, рутинное вращение.
 
Вернёмся к инциденту с журналистами.

У нас в России - свобода слова и свобода прессы. Следует ли понимать дипломатический демарш господина Сурикова как санкцию российской дипломатии на то, чтобы в других странах арестовывались авторы, пишущие в российскую прессу по факту публикаций в этой прессе? Хотелось бы услышать от представителей МИД РФ внятный ответ на вопрос о том, соответствует ли господин Суриков требованиям, которые предъявляются к российским дипломатическим работникам. Долго ли он после этой пресс-конференции будет оставаться на своём месте?
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» "Уралкалий" возобновляет отношения с "Беларуськалием"
» Россия ответит на появление ПРО США у своих границ
» День независимости в Белоруссии отметили взрывом
» Пресс-служба президента Белоруссии сообщила о достижении "компромисса" с Россией
» В Москву отправилась белорусская делегация
Материал недели
Кубинская сказка

Кубинская сказка

Публикации
На своём глобусе

На своём глобусе

Мьянма и ситуация с рохинджа

Мьянма и ситуация с рохинджа

Секрет Полишинеля раскрыт... Зенит-Арены нет! Албин - на выход!

Секрет Полишинеля раскрыт... Зенит-Арены нет! Албин - на выход!

Трамп победил не «по совести»

Трамп победил не «по совести»

Они стоят за спиной Трампа

Они стоят за спиной Трампа

Брежнев: опыт стабильности

Брежнев: опыт стабильности

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Силовые структуры Скандалы
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Центризбирком РФ может отменить единый день голосования

  • 16:47
  • 76
На своём глобусе

На своём глобусе

Норвегия облегчила режим содержания Андерса Брейвика в тюрьме

  • 08:13
  • 196

Госдума заблокировала попытки принудить ФГУПы к акционированию до 2018 года

  • 08:06
  • 159

Приват-банк национализирован, но будет вновь приватизирован

  • 07:23
  • 177

ООН создала штаб по подготовке к судам по военным преступлениям в Сирии

  • 22:38
  • 162
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru